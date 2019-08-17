كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يحيل طلب تايوان شراء "أف.16" للكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال البيت الأبيض، إلى الكونجرس، اقتراحاً لبيع طائرات "أف.16" متطورة بكلفة 8 مليارات دولار لتايوان، في خطوة من شأنها أنّ تثير غضب الصين، حسبما أعلن سناتور أمريكي الجمعة.

واعتبر السناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو قرار الإدارة إرسال طلب تايوان لشراء 66 طائرة من طراز "أف.16" للكونغرس للموافقة عليه "خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان".

وقال روبيو: "فيما تحاول الحكومة الصينية والحزب الشيوعي توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديموقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم".

وتعتزم تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي.

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وتعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، إلا أنّ بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديموقراطية التي تتمتّع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة عام 1949، في أعقاب الحرب الاهلية الصينية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.