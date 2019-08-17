المنتخب الأولمبي.. باتريس بوميل يوجه الدعوة لـ67 لاعبا

أعلن الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي، أمس الجمعة، عن لائحة أولية من 67 لاعبا، استعدادا للمباراة التي تنتظر الأولمبيين ضد مالي شتنبر القادم.

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره المالي برسم المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة بمصر، والمؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وضمت اللائحة ثلاثة لاعبين رسميين رفقة المنتخب الأول، يتقدمهم أشرف حكيمي ظهير بروسيا دورتموند الألماني، ويوسف النصيري مهاجم ليغانيس الإسباني، ولاعب أجاكس أمستردام الهولندي نصير مزراوي.

وشهدت لائحة بوميل تواجد 16 لاعبا يمارس في البطولة الاحترافية، من بينهم لاعبين بالقسم الوطني الثاني، حمزة بهاج، لاعب المغرب الرياضي الفاسي، وزكرياء ناسيك لاعب شباب المحمدية، وفي ما يلي القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي: