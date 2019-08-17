المنتخب الأولمبي.. باتريس بوميل يوجه الدعوة لـ67 لاعبا

أعلن الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي، أمس الجمعة، عن لائحة أولية من 67 لاعبا، استعدادا للمباراة التي تنتظر الأولمبيين ضد مالي شتنبر القادم.
ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره المالي برسم المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة بمصر، والمؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وضمت اللائحة ثلاثة لاعبين رسميين رفقة المنتخب الأول، يتقدمهم أشرف حكيمي ظهير بروسيا دورتموند الألماني، ويوسف النصيري مهاجم ليغانيس الإسباني، ولاعب أجاكس أمستردام الهولندي نصير مزراوي.
وشهدت لائحة بوميل تواجد 16 لاعبا يمارس في البطولة الاحترافية، من بينهم لاعبين بالقسم الوطني الثاني، حمزة بهاج، لاعب المغرب الرياضي الفاسي، وزكرياء ناسيك لاعب شباب المحمدية، وفي ما يلي القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي:
|
الرقم
|
الاسم
|
اللقب
|
الفريق
|
1
|
مهدي
|
بنعبيد
|
الفتح الرياضي
|
2
|
عيسى
|
السيودي
|
رجاء بني ملال
|
3
|
سفيان
|
بوزيان
|
ملينس البلجيكي
|
4
|
عصام
|
معاش
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
5
|
أمير
|
الحداوي
|
الرجاء الرياضي
|
6
|
أشرف
|
حاكيمي
|
بروسيا دورتموند الألماني
|
7
|
نصير
|
مزراوي
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
8
|
محمد
|
الدويك
|
الرجاء الرياضي
|
9
|
اسماعيل
|
عنيبة
|
ستراسبورغ الفرنسي
|
10
|
أشرف
|
داري
|
الوداد الرياضي
|
11
|
عبد الكريم
|
عبقار
|
مالقا الإسباني
|
12
|
فارس
|
حموتي
|
ألمير سيتي الهولندي
|
13
|
أيمن
|
موريد
|
ليغانيس الإسباني
|
14
|
إسماعيل
|
كندوس
|
سانت جيلوز البلجيكي
|
15
|
سعد
|
أكزول
|
ليل الفرنسي
|
16
|
جواد
|
الراجي
|
ليغانيس الإسباني
|
17
|
عبد المنعم
|
بوطويل
|
الجيش الملكي
|
18
|
بلال
|
الصوفي
|
أولمبيك خريبكة
|
19
|
أيوب
|
بن الشاوي
|
الدفاع الحسني الجديدي
|
20
|
أمين
|
الخماس
|
جينك البلجيكي
|
21
|
حمزة
|
منديل
|
شالكه 04 الألماني
|
22
|
زكارياء
|
ناسيك
|
شباب المحمدية
|
23
|
نسيم
|
تتباه
|
ميلهوس الفرنسي
|
24
|
سفيان
|
كركاش
|
مولودية وجدة
|
25
|
يونس
|
لشهب
|
ألميريا الإسباني
|
26
|
زكارياء
|
الوردي
|
الرجاء الرياضي
|
27
|
إسماعيل
|
بنكطيب
|
ليفانتي الإسباني
|
28
|
سامي
|
لحسيني
|
ميتز الفرنسي
|
29
|
حمزة
|
بهاج
|
المغرب الفاسي
|
30
|
أيوب
|
بوعلام
|
ريال مدريد الاسباني
|
31
|
أيمن
|
برقوق
|
دوسلدورف الألماني
|
32
|
عمران
|
لوزة
|
نانت الفرنسي
|
33
|
يوسف
|
مازيز
|
لومان الفرنسي
|
34
|
عز الدين
|
أوناحي
|
ستراسبوغ الفرنسي
|
35
|
هشام
|
بوسفيان
|
مالقا الإسباني
|
36
|
عبدو
|
هروي
|
سبارتا روتردام الهولندي
|
37
|
محمد
|
مورابيط
|
أولمبيك اسفي
|
38
|
ياسين
|
بنرحو
|
بوردو الفرنسي
|
39
|
أنس
|
واحيم
|
أسنابروك الألماني
|
40
|
منعم
|
الإدريسي
|
أجاكسيو الفرنسي
|
41
|
أيوب
|
أوحفصة
|
غوديز الفرنسي
|
42
|
اسماعيل
|
العزاوي
|
فولفبورغ الألماني
|
43
|
يانيس
|
أولاد الزين
|
إينيونبولون الإيطالي
|
44
|
نسيم
|
بوجلاب
|
شاكه 04 الألماني
|
45
|
سفيان
|
كيين
|
سالغنيتانا الإيطالي
|
46
|
أمين
|
باسي
|
نانسي الفرنسي
|
47
|
إلياس
|
أبو شبكة
|
فورت الألماني
|
48
|
أنوار
|
أيت الحاج
|
أندرلخت البلجيكي
|
49
|
مديح
|
طلال
|
أميان الفرنسي
|
50
|
منير
|
شويعر
|
لانس الفرنسي
|
51
|
محمد
|
الحنكوري
|
خرونيغن الهولندي
|
52
|
محمد
|
الزفراني
|
اسبانيول برشلونة الإسباني
|
53
|
يوسف
|
الفحلي
|
حسنية أكادير
|
54
|
محمد
|
البوزيدي
|
اشبيلية الإسباني
|
55
|
أدم بوجمعة
|
يوري
|
بزيي الفرنسي
|
56
|
يوسف
|
النصيري
|
ليغانيس الإسباني
|
57
|
خالد
|
الحشادي
|
فيتوريا ستوبال البرتغالي
|
58
|
محمد
|
مزيان
|
ريال بتيس الإسباني
|
59
|
أهدام
|
غسان
|
نورويتش سيتي الإنجليزي
|
60
|
سفيان
|
الفتوحي
|
نيم الفرنسي
|
61
|
إلياس
|
شوارف
|
شاطورو الفرنسي
|
62
|
محمد
|
باحسين
|
حسنية أكادير
|
63
|
أبو بكر
|
السهال
|
غانغمب الفرنسي
|
64
|
بلال
|
براهيمي
|
تروا الفرنسي
|
65
|
إلياس
|
شاعر
|
كوينزباركرينجرز الإنجليزي
|
66
|
حمزة
|
الركراكي
|
نهضة بركان
|
67
|
عبد الحكيم
|
دريسي
|
نهضة بركان
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