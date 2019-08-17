حمد الله في ضيافة الشيخ المغامسي-صور

حل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مساء أمس الخميس، ضيفا على رجل الدين السعودي الشهير صالح المغماسي، الذي استقبله بمنزله.

وشارك حمد الله نجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، صورته والشيخ المغماسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وقال في تعليقه عنها “زيارتي للشيخ العزيز صالح المغامسي حفظه الله ورعاه و جعله من أهل الفردوس الأعلى”.

ونشر المغامسي على حسابه بموقع التواصل فايسبوك صورة له رفقة حمد الله وعلق “فرحت عصر هذا اليوم بزيارة أخي الكابتن عبد الرزاق حمد الله، لاعب المنتخب المغربي ونادي النصر السعودي لي في منزلي، أسأل الله له المزيد من التوفيق والسداد”.

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وحضر للقاء النجم المغربي عدد من أقرباء الشيخ السعودي صالح الغامسي، منهم حتى أطفال معجبون به.

هذا، وأصبح حمد الله واحدا من أبرز نجوم الدروي السعودي، بل كتب اسمه في تاريخه الموسم الماضي، حين أصبح الهداف التاريخي له .