الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط أمام مضيفه أتلتيك بيلباو

تعرض فريق برشلونة بطل إسبانيا، مساء اليوم الجمعة للهزيمة بهدف دون رد، أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في أول جولة من الموسم الجديد للدوري الإسباني.
وخلص الشوط الأول من المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب سان ماميس بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي استمرت إلى حدود الدقيقة 89 من الجولة الثانية، حين تمكن اريتز ادوريز من تسجيل هدف الفوز للفريق الباسكي، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وتتواصل مباريات الأسبوع الأول من “الليغا” غدا السبت، حيث سيحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيغو، بينما يستقبل فالنسيا ريال سوسيداد، ويلعب فياريال أمام غرناطة، وريال مايوركا مع إيبار.
وفي أبرز مواجهات بعد غد الأحد، يستقبل أتليتيكو مدريد خيتافي، ويرحل اشبيلية لبرشلونة لملاقاة إسبانيول.
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