دوري أبطال آسيا.. حمد الله في التشكيلة المثالية لثمن نهائي المسابقة

تواجد اسم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي، ضمن التشكيلة المثالية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تشكيلة الأسبوع، التي عرفت سيطرة الأندية السعودية الأربع، النصر والهلال والاتحاد والأهلي، حيث ضمت التشكيلة 10 لاعبين يلعبون للرباعي السعودي، بالإضافة لأكرم عفيف لاعب السد القطري.

هيمنة الفرق السعودية، تمثلت في ثنائي النصر، عبد الرزاق حمد الله، وجوليانو، وثلاثة لاعبين من الهلال، ياسر الشهراني، وغانغ سو، وعبد الله الحافظ، بالإضافة لمحمد العويس، وعبد الفتاح عسيري، وحسين عبد الغني من الأهلي، ولاعبي الاتحاد رومارينهو، وفيتشو.

وساهم حمد الله في تأهل فربقه إلى ربع نهائي المسابقة، بإحرازه هدفين في مباراتي ثمن النهائي أمام الوحدة الإماراتي، بمعدل هدف في كل مباراة، فضلا عن تقديمه تمريرة حاسمة لزميله جوليانو.

يذكر أن ثلاثة أندية من أصل أربعة سعودية، ضمنت تواجدها في دور الربع، فبالإضافة للنصر، تأهل كل من الاتحاد والهلال الذي أخرج مواطنه الأهلي، علما أن زملاء حمد الله يصطدمون بالسد القطري في ربع النهائي، بينما يواجه الاتحاد في مواجهة سعودية صرفة الهلال.