الملاكم الأسطوري “تايسون” يزرع القنب الهندي في كاليفورنيا من أجل البيع والاستهلاك

يستثمر الملاكم الأميركي الشهير، مايك تايسون، في زراعة القنب الهندي، إذ يملك مزرعة مخصصة لذلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت صحيفة يو إس آيه توداي، مؤخرا، أن تايسون، ينتج في مزرعة يمتلكها وشريكه جميع أنواع القنب الهندي، ولا يكتفي بذلك فقط، بل يدخنه بشراهة.

وصرح تايسون، مؤخرا، إنه يدخن مع شريكه في المزرعة، كمية هائلة من القنب الهندي، وقدر ما يستهلكانه بنحو 40 ألف دولار في الشهر الواحد.

وشرعت ولاية كاليفورنيا زراعة القنب الهندي، ما دفع أشخاص عديدين إلى الاستثمار في زارعته، منهم تايسون الذي تقدر مداخيله من زراعته 500 الف دولار شهريا.

وأضحى اسم تايسون مقرونا بعالم المخدرات، بعدما سطع نجمه سابقا كملاكم بحوزته بطولات وألقاب عالمية، جعلته يحمل لقب ب “الرجل الحديدي”.