بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني توصل لاتفاق من أجله التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يتواجد الدولي البرازيلي في قائمة البارسا خلال مباراة فريقه، الجمعة، ضد أتلتيك بيلباو في افتتاح الدوري الإسباني، لتخرج تقارير صحفية تؤكد سفر اللاعب لمدينة ميونخ، لإتمام انتقاله للبايرن.

وقال حميديتش لقناة "ZDF" الألمانية "يمكنني أن أؤكد تواجدي رفقة كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، في برشلونة هذا الأسبوع، للتوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله".

وأردف "عقدنا محادثات إيجابية مع مسؤولي برشلونة أيضًا، الذين نود أن نشكرهم على موقفهم".

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وأكد حميديتش أن الصفقة باتت وشيكة، لكنها تتوقف على خضوع اللاعب للفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، مضيفًا "نحن سعداء بالفوز بهذا اللاعب".

وكشف مدير البايرن عن تفاصيل انتقال كوتينيو للنادي، حيث قال "سينضم اللاعب إلينا معارًا لمدة موسم، مع وجود بند خيار الشراء".

ومن جانبها نقلت صحيفة "كيكر" تصريحات مقتضبة لرومينيغه، أيد خلالها ما أعلنه حميديتش، بتوصل الناديين لاتفاق بشأن ضم كوتينيو.

كما أغلق رومينيغه الباب أمام أي صفقات دفاعية جديدة قبل نهاية الميركاتو الصيفي في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.