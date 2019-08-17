كابول: مصاب بحالة حرجة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة، مساء الجمعة، إثر حادث طرق عند مدخل كابول.

وبحسب شهود عيان، فإنّ الحادث وقع بين سيارة وبين دراجة ناريّة استقلّها الشاب.

وتظهر الصور دمارًا كبيرًا في الدراجة الناريّة، التي تأذّت بشكل كبير جدًا.

وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ الشاب أصيب بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها لتلقّي العلاج المكثّف في المشفى.

ولم يصدر بيان من الشرطة أو نجمة داوود الحمراء لتحديد حالة الشاب أكثر، وإن كان هناك خطر على حياته أم لا.