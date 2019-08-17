طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف هدفا شرق قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، الجمعة، هدفاً شرق قطاع غزة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن صاروخاً واحداً أطلق من القطاع، مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية".
وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وجافيم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
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