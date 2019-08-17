قيادي بـ"قوى التغيير السودانية": شكرُا مصر لمساندتها ثورة الشعب

قال محمد المنذر عضو قوى التغيير السودانية أن قاهرة المعز تفتح ابوبها الي الحركات المسلحة السودانيه

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - سيد مصطفي

قال محمد المنذر، عضو قوى التغيير السودانية، أن قاهرة المعز تفتح ابوبها الي الجميع، بما في ذلك الحركات المسلحة السودانيه ووفد الحرية والتغير للملمة آخر الفرقاء في السودان لبناء سودان جديد وكان لقاء القاهرة هو اللقاء الثاني بعد لقاء اديس ابابا.



وأكد منذر لـ"الخليج 365"، أن وفد نداء السودان كان قد أتفق مع قوة الحريه والتغير علي مسودة إعلان الدستور للفتره الانتقالية القادمة في دوله المواطنة لبناء سودان جديد.

وأضاف عضو قوى التغيير السودانية، أنه دعت قوه الحريه والتغير قوة نداء السودان الي الحضور الي الخرطوم للاحتفال بالتوقيع النهائي مع المجلس العسكري، شاكرًا مصر حكومة وشعبا في الوقوف مع الشعب السوداني في ثورته المجيدة