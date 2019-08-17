ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في ميانمار إلى 69 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الناجم عن ​أمطار​ موسمية غزيرة في قرية "تاي بير كوني" بولاية "مون" جنوبي شرقي ​ميانمار​، إلى 69 قتيلًا.

ويوم الثلثاء، ذكرت سلطات ميانمار أنّ الانهيار أدّى إلى مقتل 63 شخصًا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

يُذكر أنّ يوم الجمعة الماضية، جرفت سيول من الوحل منازل العشرات في القرية التابعة لمدينة ثاتون في ولاية "مون". وأظهرت بيانات رسمية أنّ أكثر من 25 ألف شخص أخلوا منازلهم في ولايتي "مون" و"كاين"، خلال الأيام القليلة الماضية، جراء ​السيول​ الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة هطلت خلال الأسابيع الماضية.