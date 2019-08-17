تجميد أصول رئيس قرغستان السابق ألمازبيك أتامباييف على خلفية شبهات فساد

أعلنت النيابة القرغيزية، في بيان، أنّ "السلطات جمّدت جميع الحسابات المصرفية الشخصية للرئيس السابق ​ألمازبيك أتامباييف​، وأسرته، وأملاكه، وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه، وحسابات شركاته في المصارف".

وفي 7 آب الحالي، أوقفت قوات الأمن القرغيزية أتامباييف، في عمليّة ​مداهمة​ ثانية نفّذتها على منزله بقرية "كوي-تاش"، على خلفية قضايا فساد، وذلك بعد عمليّة أولى نفّذتها الشرطة مساء الأربعاء ولم تتمكّن فيها من توقيفه.

يًذكر أنّ في حزيران الماضي، رفع البرلمان القرغيزي الحصانة عن أتامباييف بصفته رئيسًا سابقًا، ما فتح المجال أمام اعتقاله ومحاكمته. وهو يواجه اتهامات عدّة، بينها ​الفساد​ وحيازة أراض بطرق غير مشروعة.