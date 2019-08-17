زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال غرب ايران

أعلن مدير الدائرة العامة لإدارة الأزمات في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غربي ​ايران​ محمدباقر هُنربرور ان "الزلزال الذي ضرب عصر اليوم الجمعة منطقة باسمنج في مدينة تبريز بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، فيما أدى الى دمار وحدة سكنية في قرية "بيرق" التابعة لهذه المنطقة".

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