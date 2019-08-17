مبعوث أميركا لكوريا الشمالية يزور اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون، سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، لتنسيق جهود نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية".
وأوضحت في بيان، أنّ "بيجون سيكون في اليابان من يوم الإثنين وحتّى الثلثاء، وفي سيؤول من الثلثاء وحتّى يوم الخميس".
وتأتي هذه الجولة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي، أنّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لفت إلى أنّه مستعدّ لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقّفة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنّه سيوقف اختبارات الصواريخ الّتي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة، بمجرّد انتهاء التدريبات العسكريّة المشتركة الّتي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.
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