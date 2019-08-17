مبعوث أميركا لكوريا الشمالية يزور اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّ "المبعوث الأميركي الخاص إلى ​كوريا الشمالية​ ستيفن بيجون، سيسافر إلى ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ الأسبوع المقبل، لتنسيق جهود نزع ​السلاح النووي​ في كوريا الشمالية".

وأوضحت في بيان، أنّ "بيجون سيكون في اليابان من يوم الإثنين وحتّى الثلثاء، وفي سيؤول من الثلثاء وحتّى يوم الخميس".

وتأتي هذه الجولة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ السبت الماضي، أنّ زعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ لفت إلى أنّه مستعدّ لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقّفة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، وأنّه سيوقف اختبارات الصواريخ الّتي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة، بمجرّد انتهاء التدريبات العسكريّة المشتركة الّتي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.