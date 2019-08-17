"العفو الدولية" أبدت مخاوف متعاظمة على سلامة نائبة ليبية اختطفت قبل شهر

أعربت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "​منظمة العفو الدولية​ - أمنستي" ماغدالينا مغربي، عن مخاوف متعاظمة على سلامة النائبة الليبية سهام سرقيوة الّتي اختطفت قبل شهر من منزلها قرب ​بنغازي​، بعدما طالبت بـ"وقف سفك الدماء" في المعارك الدائرة بين قوات المشير ​خليفة حفتر​ وقوات حكومة الوفاق.

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا الخطف المروّع يسلّط الضوء على الخطر الّذي تواجهه النساء الناشطات في الحياة العامة الليبية اللواتي يجرؤن على انتقاد الميليشيات"، مؤكّدةً أنّ "المخاوف بشأن سلامتها تتزايد كل يوم". وأوضحت أنّ "النائبة تعرّضت على ما يبدو لهذا الهجوم عقابًا على تعبيرها السلمي عن آرائها وانتقادها الجيش الوطني الليبي".