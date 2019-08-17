"الغارديان": جونسون سيلتقي ماكرون وميركل الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنيجلا ميركل يومي الثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، في أوّل زيارة خارجية منذ أن تولّى منصبه الشهر الماضي".
ويسعى جونسون لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، أو مواجهة احتمال خروجها دون اتفاق في 31 تشرين الأول المقبل، وهو احتمال أثار توقّعات بأن يؤدّي إلى اضطرابات كبرى في قطاع الأعمال.
وكانت قد لفتت الحكومة الألمانية في وقت سابق، إلى أنّ "ميركل ستلتقي جونسون"، من دون تحديد موعد للقاء.
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