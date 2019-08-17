"الغارديان": جونسون سيلتقي ماكرون وميركل الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ "رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ سيسافر للقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والمستشارة الألمانية أنيجلا ميركل يومي الثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، في أوّل زيارة خارجية منذ أن تولّى منصبه الشهر الماضي".

ويسعى جونسون لإقناع قادة ​الاتحاد الأوروبي​ بإعادة فتح المفاوضات على اتفاق خروج ​بريطانيا​ من التكتل، أو مواجهة احتمال خروجها دون اتفاق في 31 تشرين الأول المقبل، وهو احتمال أثار توقّعات بأن يؤدّي إلى اضطرابات كبرى في قطاع الأعمال.

وكانت قد لفتت ​الحكومة الألمانية​ في وقت سابق، إلى أنّ "ميركل ستلتقي جونسون"، من دون تحديد موعد للقاء.