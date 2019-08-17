ركّز مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، على أنّ "أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون بوجه عام أنّ على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير".
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "الوضع في كشمير متوتر جدًّا بالفعل وخطير للغاية".
يُذكر أنّ قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على الحركة، كان قد تسبّب في غضب في باكستان، الّتي ردّت بقطع روابط التجارة والنقل وطرد مبعوث الهند.
وتبادلت الهند وباكستان اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب الصين بالأمم المتحدة دعا الهند وباكستان للكف عن أي تحرك أحادي بكشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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