الحسيمة.. حجز مواد غذائية فاسدة في فنادق تأوي مرافقي الملك

حجت لجنة مختلطة للمراقبة الصحية، أول أمس الأربعاء، بعدد من الفنادق المصنفة بالحسيمة، التي يأوي بعضها مرافقين للملك محمد السادس، كميات مهمة من المواد الغذائية الفاسدة.

وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الأمر يتعلق بدجاج فاسد منتهي الصلاحية، و كاشير، وأسماك غير صالحة للإستهلاك، فضلا على عظام متعفنة وطماطم فاسدة.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن السلطات المحلية قامت بإتلاف كل المواد الغذائية المحجوزة لعدم احترامها لشروط النظافة والسلامة الصحية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق هذه الفنادق.