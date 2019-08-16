“الفيفا” يوقف نجم الكرة الإفريقية مدى الحياة

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، النيجيري سامسون سياسا، لاعب ومدرب منتخب نيجيريا سابقا، مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري محليا ودوليا، وذلك بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وأصدر “فيفا” بلاغا، أكد فيه ايقاف نجم الكرة النيجيرية السابق، بعدما أقرت لجنة الأخلاقيات تلقيه رشى للتلاعب بنتائج المباريات، وهو ما يعد انتهاكا لميثاق أخلاقيات الاتحاد الدولي للعبة.

ويأتي إيقاف سياسا، الذي تم تغريمه أيضا 50 ألف فرنك سويسري، في ظل التحقيقات التي يقوم بها “فيفا” بشأن قضية السنغافوري ويلسون راج بيرومال، المعروف بتلاعبه بنتائج المباريات وهو ما اعترف به السنغافوري أكثر من مرة.

يذكر أن سامسون سياسا، البالغ من العمر 52 عاما، لعب 51 مباراة مع المنتخب النيجيري، وأشرف على تدريب المنتخبات النيجيرية، من بينها المنتخب الأول، علما أنه قاد منتخب الشباب لاحتلال وصافة كأس العالم 2015، والمنتخب الأولمبي لفضية الألعاب الأولمبية ببكين عام 2008.