هل يبيح “البوز” ممارسات لا أخلاقية؟.. بلمير يثير ضجة بـ “إيحاءات” لا أخلاقية وشقيقته تدافع عنه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، عشية عيد الأضحى، بمقطع فيديو، نشره الفنان عمر بلمير على حسابه بـ”أنستغرام” يظهره وهو يقوم بحركات لاأخلاقية، قبل أن يحذفه، الأمر الذي جعله محط هجوم شرس من طرف نشطاء مواقع التواصل، قبل أن تخرج شقيقته الفنانة رجاء بلمير، مؤخرا، لتدافع عنه.

وتشير المعطيات المتوفرة أن عمر بلمير نشر مقطع الفيديو بشكل مقصود، إذ أخبر جمهوره في منشور سبقه أنه سيحذفه بعد مدة قصيرة، وطلب بسخرية من الصفحات تسجيله قبل حذفه.

تصرف بلمير أغضب نشطاء بشدة، واستنكروا القيام بفعل مثل ذلك من فنان يتابعه مراهقون، وفئات مختلفة من الجماهير، واجب عليه احترامهم.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع عمر بلمير أكثر من مرة، لمعرفة حيثيات تصرفه، والتأكد من حقيقة نشر للفيديو، لكنه لم يتفاعل أبدا، متجاهلا جميع محاولات الاتصال، قبل أن تؤكد شقيقته رجاء أن مقطع الفيديو نشره عمر عمدا، مدافعة عن ما قام به، بدعوى أن الجميع يقوم بممارسات على الأضحية بغرض المرح، معتبرة أن من انتقدوه “معقدين”.

والأكثر قربا للمنطق هو أن عمر أراد خلق الجدل بطريقة غير موفقة، تسيء لسمعته، ورغب في تسليط الضوء على حسابه في تلك الفترة كخطة ليروج لللتصويت له ولأخته في إحدى المسابقات، إذ نشر مباشرة بعد الضجة منشورا يشير لطريقة التصويت لصالحهما.