مغربية تشارك في الجزء القادم من جيمس بوند

يرتقب أن تشارك عارضة الأزياء المغربية، صوفيا سيموندز، في الجزء القادم من الفيلم العالمي الشهير “جيمس بوند”، ليكون بوابتها نحو دخول ميدان التمثيل بشكل يمنحها صفة العالمية.
وأفادت تقارير إعلامية أن النجم العالمي ويل سميث، كان بجانب صوفيا في الخطوة المهمة والمميزة في مسارها، إذ لعب دورا مهما في تعريف شركة انتاج فيلم “جيمس بوند” بموهبتها.
وأكدت نفس المصادر أن ويل سميث يدعم صوفيا منذ مدة، إذ دفعها لتصقل موهبتها بالدراسة، قبل أن تتاح لها فرصة المشاركة في انتاج هوليوودي ضخم.
وتسير صوفيا بخطوات ثابتة لتنظم لقائمة النجوم المغاربة القلائل الذين يملكون شهرة عالمية، بعدما كانت بدايتها من عالم عروض الأزياء والاعلانات، علما أنها صرحت سابقا أنها لن تتخلى عن هذا الميدان.
ويرتقب أن ينطلق عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند في شهر أبريل القادم.
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