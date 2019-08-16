شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب إيران بالإفراج عن 3 نساء تظاهرن رفضاً للحجاب والان مع التفاصيل

دعا خبراء من الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إيران إلى الإفراج عن ثلاث نساء تظاهرن تعبيرا عن رفضهن ارتداء الحجاب، فيما تزايدت عمليات "توقيف الناشطات في الأسابيع الأخيرة"، وفي بيان، دان خمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل حول مسألة التمييز ضد المرأة "العقوبات الطويلة بالسجن" التي اتخذت في حق ثلاث إيرانيات "اعتقلن تعسفا لكونهن احتججن علنا ضد الارتداء الالزامي للحجاب".

وقال هؤلاء الخبراء إن المحكمة حكمت على موججان كيشافارز بالسجن 23 عاما وستة أشهر، فيما حكم على كل من ياسمان أرياني ومنيرة عربشاهي بالسجن 16 عاما، وأكد خبراء الأمم المتحدة المستقلون أنه حكم على النساء الثلاث بتهمة "التجمع والتواطؤ في أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة" و "تشجيع ودعم الفساد (الأخلاقي) والدعارة". وحُكم على كيشافارز أيضا بتوجيه "إهانة للمقدسات".

وقد وجهت هذه الاتهامات بعد أن أظهر شريط فيديو على الإنترنت النساء الثلاث يوزعن الزهور في مترو طهران في الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، وقال الخبراء في البيان "ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذه الإدانات".

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وأضاف الخبراء، "نشعر بالقلق من ارتباط التوقيفات والأحكام الطويلة التي فرضت على هؤلاء النساء، ارتباطا مباشرا بالممارسة السلمية لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع في سعيهن لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران".

وقد احتجزت النساء الثلاث في أبريل، ثم أفيد عن "اختفائهن القسري" من 9 إلى 14 يوما. وقال الخبراء إنهن لم يتمكن من مقابلة محام خلال المرحلة الأولى من التحقيق و "لم يحصل ممثلوهن القانونيون على الحق في تمثيلهن خلال محاكمتهن".

وأشارت معلومات متاحة لخبراء الأمم المتحدة، إلى أنه منذ يناير 2018، تم إيقاف 32 شخصا على الأقل، وأن 10 آخرين على الأقل قد سجنوا لأنهم احتجوا على الارتداء الالزامي للحجاب. وأوضح الخبراء، ان "عمليات اعتقال الناشطات في مجال حقوق المرأة زادت في الأسابيع الأخيرة".

جدير بالذكر، أن قانون اللباس الذي دخل حيز التنفيذ في إيران بعد الثورة الإسلامية في 1979، يفرض على النساء الخروج محجبات وارتداء ثوب طويل واسع.