انتقدت اعتقال مصورة.. إيران "تعاقب" ممثلة شهيرة

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منعت إيران، هانية توسلي، نجمة السينما الشهيرة الحائزة على جوائز عدة، من الظهور على شبكات التلفزيون الحكومية، وذلك لانتقادها اعتقال مصورة صحافية.
وكانت توسلي وعدد من الممثلين الشهيرين قد أدانوا في تصريحات علنية اعتقال نوشين جعفري، المصورة الصحافية، التي تركز أعمالها على نجوم السينما والمشاهير.
واعتقل عناصر من المخابرات جعفري في 3 آب/أغسطس الحالي ولم تُعرف التهم الموجهة ضدها بعد، بينما قالت منظمة "هرانا" الحقوقية إن المخابرات صادرت متعلقاتها الشخصية بما في ذلك هاتفها المحمول وكاميراتها وأقراص.
كما أفادت تقارير بأن مصورين صحافيين آخرين يركزون أيضاً على المشاهير قد تم اعتقالهم.
وكانت جعفري، البالغة من العمر 31 عاماً، معتقلة سابقاً عام 2010 ، عندما كانت تعمل مراسلة للفن والثقافة في صحيفة "اعتماد" المؤيدة للإصلاحيين. وتم إطلاق سراحها في وقت لاحق واستمرت في عملها كمصورة سينمائية
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