برشلونة يستهل مشواره في الليغا بالخسارة امام بيلباو

وحل البارسا ضيفًا على بيلباو بملعب "سان ماميس". المباراة شهدت غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة. وبدأ بيلباو المباراة بالضغط على ضيوفه، لكن الألماني تير شتجين أنقذ مرماه من أهداف محققة. وخلال المباراة تعرض الأوروجوياني لويس سواريز لإصابة عضلية وغادر الملعب في الدقيقة 37 وشارك رافينيا ألكانتارا بدلاً منه. وخلال المباراة تعرض الأوروجوياني لويس سواريز لإصابة عضلية وغادر الملعب في الدقيقة 37 وشارك رافينيا ألكانتارا بدلاً منه. وجاءت أخطر فرص البارسا عن طريق البديل رافينيا الذي سدد بيسراه صاروخية أخرجها حارس بيلباو بأصابعه وارتطمت بالقائم. Advertisements في الشوط الثاني شارك راكيتيتش وكارليس بيريز بدلاً من آلينيا وسيرجي روبيرتو. وجاء هدف أدوريز في الدقيقة 89، عقب مرور دقيقة على مشاركته. وجاء الهدف من تمريرة عالية إلى داخل منطقة جزاء برشلونة وصلت إلى أدوريز ليسدد مقصية بارعة ويسجل لفريقه.



انتهت المباراة بهزيمة برشلونة بهدف دون رد، ليحصل بيلباو على أول ثلاث نقاط في مشواره. انتهت المباراة بهزيمة برشلونة بهدف دون رد، ليحصل بيلباو على أول ثلاث نقاط في مشواره.

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