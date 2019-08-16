'دكة عشائرية' استخدمت بها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، بأن "دكة عشائرية" حدثت، اليوم الجمعة، استخدمت بها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دكة عشائرية على منزل ضمن مدينة الصدر حدثت، اليوم، وتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمنه، أن "الدكة تسببت في اضرار مادية دون اصابات بشرية تذكر".
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