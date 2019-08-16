مسلحون يسرقون مبالغ ومصوغات ذهبية من منزل شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اقتحام منزل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن شارع فلسطين شرقي بغداد".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ السرقة"، مشيرا الى ان "المنزل كان خاليا من ساكنيه".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.