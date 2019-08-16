رسمياً.. الشرطة يضم صفاء هادي لصفوفه

رياضة 2019-08-16 | 21:52 3,063 مشاهدة Advertisements اعلن نادي الشرطة، ضم اللاعب صفاء هادي، لتمثيله في الموسم المقبل 2019/ 2020. وذكر النادي في بيان مقتضب ان "اللاعب صفاء هادي يوقع على كشوفات الشرطة لتمثيله في الموسم الجديد". تجدر الاشارة الى ان هادي لم يجدد تعاقده مع الزوراء، لعدم التوصل الى اتفاق بشأن مستحقاته المالية.

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