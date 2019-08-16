التحالف الدولي يمتثل لقرار العراق بشأن الطيران في أجوائه

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/8/17 01:01 ص بتوقيت أبوظبي
مقاتلات التحالف الدولي ضد داعش - أرشيفية
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخرا بمنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أصدر أمس الخميس جملة قرارات أمنية، بينها "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".
وأضاف عبدالمهدي، في قراره، أن موافقات الطيران تخص "القائد العام للقوات المسلحة حصراً، أو من يخوله أصولياً (...) وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه، وأي حركة طيران خلاف ذلك تعتبر طيراناً معادياً".
وتماهياً مع ذلك، أكد التحالف الدولي في بيان، أن قياديين منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات عبدالمهدي.
وأوضح التحالف "كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".
وتؤكد الحكومة العراقية مراراً أن طيران التحالف يتحرك في الأجواء العراقية بإذن من الحكومة وبالتنسيق معها ومع قيادة العمليات المشتركة.
وكان للتحالف الدولي دور كبير في دعم القوات العراقية خلال معاركها لطرد تنظيم داعش وإعلان "النصر" عليه في نهاية عام 2017.
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