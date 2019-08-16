تحذيرات للألمان في قطر وأزمة كشمير.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة، 16 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة: بعد احتضانها الإرهابيين.. ألمانيا تحذر رعاياها في قطر من هجمات ضد الأجانب، الهند بمجلس الأمن: كشمير مسألة داخلية والعنف ليس حلا، مرشح لرئاسة تونس يتعهد بفتح ملف الجهاز السري الإخوان، قطر تمول مدارس وجامعات أمريكية للتغطية على دعمها الإرهاب، "العسكري السوداني" يرفض مرشح الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء، نيويورك تسعى لتصنيف جرائم الكراهية "إرهابا محليا"، منظمة أمريكية تطالب بالتحقيق مع عضو سابق بالكونجرس عمل لصالح قطر، سلاح الجو الليبي يدمر هناجر الطيران التركي المسير بـ«زوارة»، بولندا تبحث الانضمام لتحالف أمريكا في مضيق هرمز، مقتل شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية في تفجير مسجد بباكستان، الأمم المتحدة تدين تزايد اعتقال الناشطات في إيران.

وفي الاقتصاد تطالعون: الحريري من واشنطن: السعودية والإمارات تدرسان الاستثمار في لبنان، الحرب التجارية وبيانات اقتصادية ضعيفة تنذران بركود عالمي، أسعار الذهب تتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي، النفط يقاوم مخاوف الركود ويرتفع إلى 48.59 دولار.

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وفي الرياضة تجدون: تحركات قوية لبايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي.

وفي الفن تقرأون: "الإفطار الأخير" قريبا على مائدة السينما السورية

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديوهات آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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