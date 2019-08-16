إصابة 33 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 33 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي العيزرية وأبوديس، شرقي مدينة القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين الذين ردوا برشقها بالحجارة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: إن طواقمه "تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات في بلدتي أبوديس والعيزرية".

وأوضح أن 12 إصابة كانت بالرصاص المطاطي، و18 بالغاز المسيل للدموع، و3 إصابات نتيجة حروق".

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ولفت الهلال الأحمر إلى إصابة "متطوع مسعف من متطوعي الجمعية خلال تغطيته المواجهات، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج".

وكانت المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدتين.

واستشهد فلسطيني وجرح آخر، أمس الخميس، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما لاتهامهما بمحاولة تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس.