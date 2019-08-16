جورج عدوان: نحن حراس مصالحة الجبل وسنحرسها مع شركائنا

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب ​جورج عدوان​ خلال العشاء السنوي لمنطقة الشوف - مركز ​دير القمر​ في "​القوات اللبنانية​" إلى انه "حان الوقت لكي نتطلع إلى وطن تكون مصلحته قبل أي مصلحة أخرى وقبل أي دولة أخرى، وحان الوقت لأن تكون لدينا دولة مؤسسات ودستور وقانون لا دولة محاصصة وقضاء مستتبع".

وتوجه إلى "من يعتقدون أن بإمكانهم أن يدخلونا في المحاصصة في ​التعيينات​، أو يشركونا في صفقات، أو يراهنون على أننا سنتعب مع الوقت"، قائلا: "لا تعرفون من نحن. إن موقفنا كقوات لبنانية واضح، نحن حراس ​مصالحة الجبل​، وسنحرسها مع شركائنا، مسلمين، موحدين دروز ومسيحيين، يدا بيد للدفاع عن وحدة الجبل وسيادة لبنان". وقال: "نحن ورثنا دولة كرتونية لم تؤمن لأبنائها المستقبل والاستقرار والأمن، ونعدكم بأننا سنكون إلى جانبكم لإحداث التغيير".