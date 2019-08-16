سقلاوي: الريجي تواصل عملها في تقديم المشاريع التنموية

أكد المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ​ناصيف سقلاوي​ " مواصلة ​الريجي​ عملها في تقديم المشاريع التنموية، والتي تأتي ضمن مشاريع التنمية المستدامة، التي كانت أطلقتها الريجي ورعاها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ منذ عام 2016، إضافة إلى الارادة الجامعة لفريق عمل ناجح ومتجانس في إدارة مؤسسة الريجي، التي اعطت إلى خزينة ​الدولة​، منذ أن توليت ادارتها 6 مليارات ​دولار​"، وقال: "بذلك، تكون ادارة الريجي تحولت من مؤسسة تأخذ مساعدات من الدولة الى مؤسسة منتجة".

وخلال افتتاح طريق زراعية حيوية في ​بلدة شمع​ الجنوبية، بتمويل من الريجي، قال: "ما غرسه في نفوسنا الامام السيد ​موسى الصدر​ يجعلنا نكون في خدمة الناس ونلبي حاجاتهم لأننا من مدرسة سياسية وجدت من أجل أن تكون بجانب الناس في مختلف الظروف".