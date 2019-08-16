أكد المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ناصيف سقلاوي " مواصلة الريجي عملها في تقديم المشاريع التنموية، والتي تأتي ضمن مشاريع التنمية المستدامة، التي كانت أطلقتها الريجي ورعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عام 2016، إضافة إلى الارادة الجامعة لفريق عمل ناجح ومتجانس في إدارة مؤسسة الريجي، التي اعطت إلى خزينة الدولة، منذ أن توليت ادارتها 6 مليارات دولار"، وقال: "بذلك، تكون ادارة الريجي تحولت من مؤسسة تأخذ مساعدات من الدولة الى مؤسسة منتجة".
وخلال افتتاح طريق زراعية حيوية في بلدة شمع الجنوبية، بتمويل من الريجي، قال: "ما غرسه في نفوسنا الامام السيد موسى الصدر يجعلنا نكون في خدمة الناس ونلبي حاجاتهم لأننا من مدرسة سياسية وجدت من أجل أن تكون بجانب الناس في مختلف الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر سقلاوي: الريجي تواصل عملها في تقديم المشاريع التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.