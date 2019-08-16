رئيس بلدية طرابلس التقى وفدا من أبناء جبل محسن

استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدا من أبناء جبل محسن، في إطار التهنئة والتعاون، وترأس الوفد رئيس الرابطة الخيرية الإسلامية العلوية نور الدين علي عيد.
وأكد يمق أن "البلدية للجميع، لكل الأحياء والمناطق من دون تمييز"، واعدا ب"معاملة منطقة جبل محسن، كما كل منطقة من مناطق طرابلس بمساواة وعدل"، مشددا على "رسالة السلام والعيش المشترك ووحدة الموقف والكلمة لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها".
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