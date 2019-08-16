رئيس بلدية طرابلس التقى وفدا من أبناء جبل محسن

استقبل رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدا من أبناء ​جبل محسن​، في إطار التهنئة والتعاون، وترأس الوفد رئيس الرابطة الخيرية الإسلامية العلوية نور الدين ​علي عيد​.

وأكد يمق أن "البلدية للجميع، لكل الأحياء والمناطق من دون تمييز"، واعدا ب"معاملة ​منطقة جبل محسن​، كما كل منطقة من مناطق طرابلس بمساواة وعدل"، مشددا على "رسالة السلام والعيش المشترك ووحدة الموقف والكلمة لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها".