شرطة بلدية طرابلس ازالت مخالفات ونظمت محاضر ضبط بحق سيارات مخالفة

نظمت دوريات من ​شرطة بلدية طرابلس​ ​محاضر ضبط​ للسيارت المتوقفة بشكل عشوائي والمخالفة عل الأرصفة، والتي تعيق مرور السيارات ضمن نطاق مخفر ​ابي سمراء​. وتابعت دوريات ​الشرطة​ تنظيم وازالة المخالفات والتعديات وعربات الجر في منطقة ​الزاهرية​ والجسر وتنظيم المحلات التي تضع بضائعها على الطرقات والارصفة العامة.

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