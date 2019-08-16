مقتل شقيق زعيم طالبان الأفغانية في انفجار بمسجد في باكستان

أفادت معلومات ​صحفية​ نقلا عن مصادر في "​حركة طالبان​" الأفغانية أن شقيق زعيم الحركة هيبة الله أخونزاده كان بين 4 أشخاص، على الأقل قتلوا فى ​تفجير​، وقع في مسجد بجنوب غرب ​باكستان​.

ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون، وأكدت المصادر أن "حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة".