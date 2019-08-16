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مقتل شقيق زعيم طالبان الأفغانية في انفجار بمسجد في باكستان

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أفادت معلومات ​صحفية​ نقلا عن مصادر في "​حركة طالبان​" الأفغانية أن شقيق زعيم الحركة هيبة الله أخونزاده كان بين 4 أشخاص، على الأقل قتلوا فى ​تفجير​، وقع في مسجد بجنوب غرب ​باكستان​.

ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون، وأكدت المصادر أن "حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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