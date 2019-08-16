هبوط اضطراري لطائرة في الكويت بسبب تعرض القبطان لعارض صحي

أكدت سلطات الطيران الكويتية أن طائره تابعة لدولة خليجية هبطت في ​مطار الكويت​ عقب إصابة قبطانها بحالة إغماء، الأمر الذي استدعى إجراء هبوط اضطراري.

وأشارت السلطات الكويتية إلى أن ​سيارة​ إسعاف كانت في انتظار الطائرة، وجرى نقل قائد الطائرة على الفور إلى ​مستشفى​ الفروانية لتلقي العلاج نظرا لسوء حالته.

وذكرت مصادر مطلعة أن الطائرة أقلعت من ​مطار الكويت الدولي​، لاستكمال وجهتها بقيادة القبطان البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة، دون تحديد شركة الطيران أو ​الدولة​ التي تملكها