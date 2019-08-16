هبوط اضطراري لطائرة في الكويت بسبب تعرض القبطان لعارض صحي

أكدت سلطات الطيران الكويتية أن طائره تابعة لدولة خليجية هبطت في مطار الكويت عقب إصابة قبطانها بحالة إغماء، الأمر الذي استدعى إجراء هبوط اضطراري.
وأشارت السلطات الكويتية إلى أن سيارة إسعاف كانت في انتظار الطائرة، وجرى نقل قائد الطائرة على الفور إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج نظرا لسوء حالته.
وذكرت مصادر مطلعة أن الطائرة أقلعت من مطار الكويت الدولي، لاستكمال وجهتها بقيادة القبطان البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة، دون تحديد شركة الطيران أو الدولة التي تملكها
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