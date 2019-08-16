32 مفقودا إثر غرق مركبهم في بحيرة بالكونغو الديمقراطية

أعلنت حكومة ولاية جنوب كيفو في جمهورية ​الكونغو الديمقراطية​ ، أنّ "32 شخصًا اعتُبروا في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهم في بحيرة كيفو في شرق البلاد".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المركب المزوّد بمحرّكات كان على متنه أكثر من 70 شخصًا حين غرق في بحيرة كيفو قرب قرية لوهي في إقليم كاباري"، موضحةً أنّ "الحصيلة المؤقّتة تفيد بنجاة 46 راكبًا، بينهم عدد من الجرحى". وذكرت "أنّها منحت كلّ عائلة مكلومة مظروفًا بداخله 300 دولار لتنظيم جنازة تليق بمواطنينا الّذين قضوا غرقًا".

وغالباً ما تشهد مياه الكونغو الديمقراطية حوادث غرق مميتة تنجم في غالب الأحوال عن تقادم القوارب أو الحمولة الزائدة أو غياب العلامات الإرشاديّة أو الأحوال الجويّة السيّئة.