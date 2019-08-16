بارزاني ينفي تبنيه الوساطة بين "العمال الكردستاني" وتركيا

نفى زعيم ​الحزب الديمقراطي الكردستاني​ في ​العراق​، ​مسعود بارزاني​ "تبنيه الوساطة بين حزب "العمال الكردستاني" و​تركيا​"، مشيراً إلى أنه "للأسف، اعتمدت تلك الوسائل على مصدر نكرة غير صحيح مفبركة أخبارا وهمية لا أساس لها من ​الصحة​".

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