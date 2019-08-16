إعادة فتح مطار سبها في ليبيا بعد إغلاقه منذ عام 2014

أُعيد رسميًّا فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إغلاقه بسبب الأوضاع الأمنية في سبها. ويأتي افتتاح المطار بعد تأمين سبها من قبل القوات المسلحة وإجراء عمليّات الصيانة الضرورية لمرافق المطار.
وحطّت على مدرج المطار أوّل رحلة جويّة للخطوط الليبية قادمة من مطار بنينا ببنغازي.
وكان قد أُغلق مطار سبها المدني في التاسع من كانون الثاني 2014 بسبب الظروف الأمنية الصعبة، الّتي شهدتها المدينة لسنوات. وتتولى حاليًّا وحدات من القوات المسلحة وقوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة مهام تأمين هذا المطار.
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