موسوي: ظريف سيتوجه غدا إلى الكويت حيث سيلتقي عددا من كبار المسؤولين

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​، ​عباس موسوي​، أنّ "وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ سيتوجّه غدًا السبت إلى ​الكويت​"، في سياق مواصلة المشاورات الإقليمية.

وأوضح أنّ "ظريف سيلتقي نظيره الكويتي، فضلًا عن عدد آخر من كبار المسؤولين، لبحث القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك، خلال الزيارة الّتي تستغرق يومًا واحدًا فقط"، مبيّنًا أنّ "ظريف سيغادر الكويت يوم الأحد، عائدًا إلى ​طهران​ في ختام زيارته.

وكان ظريف قد زار ​الدوحة​ يوم الإثنين الماضي، والتقى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث بحثا بسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.