"أوبك" خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا

خفّضت "منظمة البلدان المصدرة للبترول- أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب على ​النفط​ في عام 2019، بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا إلى 1.10 مليون برميل يوميًّا ولفتت إلى أنّ "السوق ستسجّل فائضًا طفيفًا في 2020".

ولفتت في تقرير، إلى أنّه "بينما تبدو توقّعات العوامل الأساسيّة للسوق متشائمة نوعًا ما لبقية العام، بالنظر إلى ضعف النمو ​الاقتصاد​ي، والمشكلات التجارية العالميّة الجارية وتباطؤ نمو الطلب على النفط، يظلّ من المهم المتابعة الوثيقة للتوازن بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق في الأشهر المقبلة".

والتوقعات المتشائمة الّتي ترجع إلى تباطؤ الاقتصاد في ظلّ النزاع التجاري بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ وانفصال ​بريطانيا​ عن ​الاتحاد الأوروبي​، قد تعزّز مبرّرات "أوبك" وحلفاء بما في ذلك ​روسيا​، للإبقاء على سياسة خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.

وعلى الرغم من التخفيضات الّتي تقودها منظمة "أوبك"، فقد انخفض النفط من ذروة سجّلها في نيسان 2019 عند ما يزيد عن 75 دولار، بفعل ضغوط من مخاوف التجارة وتباطؤ اقتصادي.