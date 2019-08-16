لفتت الممثّلة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة، مليحة لودي، أنّ "طلب بلادها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، هو من أوّل الإجراءات الّتي اتّخذت نيابة عن شعب ولاية جامو وكشمير، ولكن هذا ليس الإجراء الأخير. وسينتهي نشاطنا في هذا المجال، فقط عندما تتمّ استعادة العدالة لسكان جامو وكشمير".
وأعلنت "أنّنا مستعدّون للتسوية السلمية للنزاع حول الولاية"، مرحّبةً بـ"مناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي. هذا تأكيد على أنّ هذه مشكلة ذات أهمية دولية". وأوضحت أنّ "بالنسبة للهند، تُعتبر هذه القضية من الشؤون الداخلية، لكن مناقشة اليوم أظهرت أنّها مشكلة احتلال لهذه الولاية، إذا، فهي قضيّة عامّة مشتركة".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة باكستان بالأمم المتحدة: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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