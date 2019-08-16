الاناضول: السلطات التركية ضبطت 315 مهاجرا غير نظامي بأدرنة التركية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ ضبطت 315 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، كانوا يحاولون الخروج بطرق غير قانونية"، موضحةً أن "قوات الدرك وحرس الحدود ضبطت مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من أدرنة الحدودية مع ​اليونان​ و​بلغاريا​، كانت تحاول العبور خارج ​تركيا​ بطرق غير قانونية".

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