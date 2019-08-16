ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه لبحث خطة السلام في أفغانستان

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي مع كبار مستشاريه، لبحث ملف المفاوضات مع "حركة طالبان" بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان"، واحتمالات التوصّل إلى تسوية سياسية بين الجهات المتحاربة هناك.
وذكر أنّ "من المقرّر أن يتلقّى ترامب إفادة من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ومستشارين آخرين بشأن المحادثات الّتي يقودها المبعوث الخاص زلماي خليل زاد"، منوّهًا إلى أنّ "من المتوقّع أن تتمّ تلك الإفادة بحضور نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون".
وركّز المسؤول على أنّ "خلافات أساسيّة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة الأميركية و"طالبان"، بعد انتهاء جولة ثامنة من المحادثات في قطر يوم الاثنين.
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