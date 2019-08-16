ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه لبحث خطة السلام في أفغانستان

كشف مسؤول كبير في ​الإدارة الأميركية​، لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيلتقي مع كبار مستشاريه، لبحث ملف المفاوضات مع "​حركة طالبان​" بشأن انسحاب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​"، واحتمالات التوصّل إلى تسوية سياسية بين الجهات المتحاربة هناك.

وذكر أنّ "من المقرّر أن يتلقّى ترامب إفادة من وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ ومستشارين آخرين بشأن المحادثات الّتي يقودها المبعوث الخاص ​زلماي خليل زاد​"، منوّهًا إلى أنّ "من المتوقّع أن تتمّ تلك الإفادة بحضور نائب الرئيس ​مايك بنس​ ومستشار الأمن القومي ​جون بولتون​".

وركّز المسؤول على أنّ "خلافات أساسيّة لا تزال قائمة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و"طالبان"، بعد انتهاء جولة ثامنة من المحادثات في قطر يوم الاثنين.