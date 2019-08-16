تسجيل أول إصابة ووفاة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت ​الحكومة​ المحلية لإقليم جنوب كيفو شرقي ​الكونغو الديمقراطية​ ، تسجيل أول إصابتين مؤكدتين بفيروس "إيبولا"فى جنوب كيفو في حي لويندي، مؤكدة وفاة أحد المصابين. يذكر أنه توفي أكثر من 1900 شخص بوباء "إيبولا" في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية منذ آب عام 2018، عندما تفشى فيروس الحمى النزفية في إقليم شمال كيفو وامتد إلى إقليم إيتوري المجاور.

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