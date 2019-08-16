شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : ملاحقة القنوات الإرهابية قضائيا خطوة ممتازة ستخرس أبواق الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، الخطوة التى أفصحت عنها الهيئة الوطنية للاعلام، على لسان وكيلها جمال الشاعر، بالبدء في مقاضاة قنوات الإخوان الارهابية مثل الشرق ومكملين ووطن، والتى تقوم بالسطو على الأفلام والمسلسلات المصرية، وتقوم بتسخيرها لحساباتها الطائفية والمذهبية ورسالتها الفجة، قائلا: إنها خطوة ممتازة لو تم السير فيها. لأن ما تقوم به قنوات الإخوان إعتداء وسرقة حقوق ملكية فكرية.

وشدد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، بضرورة التصدي لهذه القنوات المارقة بكل قوة ورفع دعاوى قضائية وملاحقة أصحابها في كل مكان، موضحا أن الاخوان الارهابيون انهزموا شعبيا وسياسيا وأمنيا في مصر لكن أبواقهم لا تزال تبث السموم ضد الوطن.

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ولفت النائب محمد إسماعيل، إلى أن التحرك ضد هذه القنوات المذهبية والمحرضة على العنف والتطرف ، سيدفع بدول أخرى ترفض تصرفات الاخوان وارهابهم،إلى السير في الطريق المصري وملاحقة قنوات هؤلاء المأجورين.