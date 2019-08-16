شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة" وعدلى حسين يشاركان فى عزاء شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين السابق ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام ،و على حسن ،رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،اليوم الجمعة ،فى مراسم عزاء فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما شارك فى مراسم العزاء ، فهمى عمر ، رئيس لجنة ضبط الأداء الرياضى بالمجلس الأعلى للاعلام و الكاتب الصحفى عبد الله حسن ، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق و الدكتور شوقى السيد ،الفقيه القانونى، والدكتور حسن راتب ، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ، فى واجب العزاء .

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وكان قد توفيت فوزية محمد احمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،الأحد الماضى ،بعد صراع مع المرض.