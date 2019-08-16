شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: لم يصدر أى قرارات بشأن مواعيد انتخابات النقابة العامة والفرعيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة وحدة هو المختص بتفسير وتنفيذ تعديلات قانون المحاماة .
وشدد سامح عاشور ، في تصريح له اليوم الجمعة، على أنه لم يصدر عن مجلس النقابة حتى اللحظة ، أى قرارات تخص موعد قبول الراغبين في القيد بالنقابة من خريجي التعليم المفتوح والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو بمواعيد انتخابات النقابة العامة والفرعيات.
وناشد نقيب المحامين، كافة أعضاء مجلس النقابة بعدم التصريح بأي قرارات قبل مناقشتها وصدورها من مجلس النقابة صاحب الاختصاص، منعا لأي بلبلة في أوساط المحامين والرأي العام ، مشيرا الى أن وزارة العدل لم تصدر حتى الآن أية قرارات تتعلق بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، موضحا أنه جاري صياغة بروتوكول مشترك بين النقابة والوزارة يضع ضوابط التحصيل والتوريد لحساب النقابة العامة.
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