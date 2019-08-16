تشارك فيها تونس / المغرب يستعد لمناورات عسكرية هي الأضخم في أفريقيا

احتضنت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة أكادير (جنوب المغرب)، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 أوت الجاري ، ورشة تحضيرية لنسخة 2020 من المناورات العسكرية الدولية التي يحتضنها جنوب المغرب كل سنة.

وتعرف مناورات "الأسد الأفريقي" مشاركة ضباط كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وبريطانيا، وتونس، والسنغال، وإسبانيا، وهولاندا، وإيطاليا.

وبحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية المغربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الخميس 16 أوت 2019 ـ"ستكون نسخة 2020 الأضخم في تاريخ هذه المناورات فوق القارة الأفريقية".

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وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها، أن "الأهداف من هذا التدريب، الذي يعد من بين التدريبات الأكثر أهمية في العالم بين الحلفاء، هي المصادقة على مفاهيم استخدام القوات البرية، وتعزيز العمل المشترك لوسائل وأنظمة القيادة الجوية البرية المعتمدة في البلدين، وتدريب المكون الجوي على عمليات المقاتلات الجوية وعملية التزود بالوقود جوا، وكذلك القيام بأنشطة ذات طابع إنساني".