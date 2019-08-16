دروس الحرم تبث على طلاب العلم بالعالم أجمع

اطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام برامجها المتمثلة في بثّ الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الشيخ ماجد السعيدي أن الإدارة تقوم بتسجيل الدروس من خلال قسم التسجيل بالإدارة، وذلك في إطار إيصال ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على نشر رسالة العلم والتعليم بالمسجد الحرام ولأهمية ما يقام فيه

من دورات ودروس علمية يحضرها كثير من رواد المسجد الحرام وطلبة العلم.

وأضاف فضيلته أن الخطوات العملية لذلك تبدأ بقسم التسجيل بالإدارة لتسجيل الدروس وفق المراحل التالية:-

التسجيل الصوتي للدرس عبر جهاز خاص بالتسجيل.

تفريغ المادة الصوتية بعد الانتهاء منه.

أرشفة الدروس عن طريق أسماء المشايخ، وأرشفتها أيضا بطريقة أسماء الكتب.

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التحرير الصوتي للمادة فور انتهاء الدرس.

البث المرئي والصوتي المباشر لبعض دروس.

البث الصوتي والمرئي المباشر لجميع محاضرات والدورات العلمية.

مونتاج المقاطع المرئية والصوتية القصيرة للاستفادة منها في المواسم، كما في سلسلة فوائد وعبر المسجد الحرام، وسلسلة المقاطع التوجيهية المتعلقة بأحكام الحج.

ودعا السعيدي طلاب العلم والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية، وسأل الله تعالى أن يجزي أصحاب المعالي والفضيلة مدرسيّ الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمونه لإفادة رواد الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين بيت الله الحرام وطلاب العلم وأن يبارك في جهودهم وينفع بعلمهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الحرص على تقديم كل ما هو نافع ومفيد لقاصدي الحرمين الشريفين.